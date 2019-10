Die Warnstreiks der Flugbegleiter haben bei verschiedenen Gesellschaften des Lufthansa-Konzerns zu Flugausfällen geführt.

Auswirkungen gab es vor allem in Berlin, Köln, Düsseldorf, München und Stuttgart. Die Flughäfen meldeten insgesamt etwa 100 gestrichene Verbindungen. Eine endgültige Bilanz liegt aber noch nicht vor.



Lufthansa und Gewerkschaft Ufo widersprachen sich in der Beurteilung. Das Unternehmen erklärte, es habe "keine größeren Störungen" gegeben. Mehr als 90 Prozent der Flugbegleiter seien zum Dienst erschienen. Die Gewerkschaft erklärte dagegen, in Berlin stehe der Flugverkehr in Großteilen still, in Düsseldorf gebe es hektische Szenen.



Der Warnstreik war am frühen Morgen ausgeweitet worden und soll nun bis Mitternacht dauern. Ursprünglich sollten die Arbeitsniederlegungen bei Germanwings, Eurowings, Lufthansa City Line und Sun Express am späten Vormittag enden.



Die Lufthansa sieht den Warnstreik bei ihren Tochterunternehmen als rechtswidrig an.