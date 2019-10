Die Warnstreiks der Flugbegleiter haben bei verschiedenen Gesellschaften des Lufthansa-Konzerns zu Flugausfällen geführt.

Auswirkungen gab es vor allem in Berlin, Köln, Düsseldorf, München und Stuttgart. Die Flughäfen meldeten insgesamt über 100 gestrichene Verbindungen. Eine endgültige Bilanz liegt aber noch nicht vor.



Die Gewerkschaft Ufo hatte den Warnstreik gestern am frühen Morgen bis Mitternacht ausgeweitet. Bestreikt wurden Germanwings, Eurowings, Lufthansa City Line und Sun Express.



Die Lufthansa sieht den Warnstreik bei ihren Tochterunternehmen als rechtswidrig an.