Nach dem Ende des Flugbegleiter-Streiks bei der Lufthansa normalisiert sich der Flugverkehr.

Der Flugplan werde weitgehend eingehalten, jedoch seien Auswirkungen des Streiks noch spürbar, sagte eine Sprecherin des Frankfurter Flughafen-Betreibers Fraport. An den Flughäfen Frankfurt am Main und München kam es noch zu Ausfällen. Die Gewerkschaft UFO bewertete den von ihr initiierten Streik als vollen Erfolg.



Wegen der Arbeitsniederlegungen hatte die Lufthansa in den vergangenen zwei Tagen insgesamt 1.500 Flüge gestrichen. Das Unternehmen sprach von 200.000 betroffenen Passagieren. UFO und Lufthansa wollen morgen über eine mögliche Schlichtung beraten.