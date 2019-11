Die Lufthansa bringt angesichts des Flugbegleiter-Streiks eine Schlichtung ins Gespräch, um weitere Streiks zu verhindern. Heute und morgen fallen wegen des Arbeitskampfs der Gewerkschaft Ufo bereits 1.300 Verbindungen aus. An den Check-in-Schaltern in Frankfurt und München bildeten sich dennoch keine langen Warteschlangen.

Sprecher der Flughäfen begründeten die ruhige Lage damit, dass sich die Passagiere vermutlich im Vorhinein informiert hätten. Lufthansa-Chef Spohr erklärte nun in Frankfurt, er strebe eine Schlichtung an. Man wolle darüber mit den Gewerkschaften Ufo, Verdi und Cabin Union Gespräche aufnehmen. Bislang hatte der Konzern Gespräche mit dem Argument abgelehnt, dass der Ufo-Vorstand nicht vertretungsberechtigt sei.



Die Gewerkschaft Ufo zeigte sich in einer ersten Einschätzung zufrieden mit der Streikbeteiligung. Ihr Sprecher Baublies sagte der Deutschen Presse-Agentur, die ersten Flugbegleiter, die heute früh zur Arbeit hätten kommen müssen, seien nicht erschienen. Andere, die aus dem Ausland zurückgekommen seien, hätten sich den Streikaktivitäten angeschlossen. Ufo plant, heute am Flughafen München für die Belange der rund 21.000 Flugbegleiter der Lufthansa zu demonstrieren. Für morgen ist eine Kundgebung an der Frankfurter Konzernzentrale geplant.

Lage bei der Bahn normal

Laut Luftansa sind von dem 48-Stunden-Streik 180.000 Passagiere betroffen. Sie können auf andere Tage, andere Gesellschaften oder auf die Bahn umbuchen, um an ihr Ziel zu kommen. Nach Angaben der Bahn hat das bisher nicht zu einem Ansturm auf ihre Fernzüge geführt. Die Verkehrslage sei normal.



Die Lufthansa war gestern Abend in zwei Instanzen mit dem Versuch gescheitert, die Arbeitsniederlegungen auf juristischem Wege zu stoppen. Das Arbeitsgericht Frankfurt und das hessische Landesarbeitsgericht lehnten eine Einstweilige Verfügung gegen den Streik ab. Die Tarifverträge seien korrekt gekündigt worden und der Streikbeschluss von Ufo gültig.

Ufo erwägt Ausweitung des Streiks

Ufo erwägt nun eine Ausweitung ihres Arbeitskampfes auf bis zu vier weitere Flugbetriebe mit deutschen Tarifrecht. Das könnte zum Beispiel Eurowings-Flüge treffen. Einzelheiten will die Gewerkschaft im Laufe des Tages bekanntgeben.



Ufo fordert für die rund 21.000 Lufthansa-Flugbegleiter höhere Spesen und Zulagen sowie einen besseren Zugang für Saisonkräfte in reguläre Anstellungsverhältnisse. Die Lufthansa hat Verhandlungen mit Ufo lange verweigert, weil sie deren Vorstand nach gewerkschaftsinternen Querelen nicht für vertretungsberechtigt hält.