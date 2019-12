Die Flugbegleitergewerkschaft UFO hat das Schlichtungsangebot von Germanwings kurz vor den angedrohten Streiks zurückgewiesen.

In einem Schreiben der Tarifkommission an die Arbeitnehmer heißt es, Germanwings wolle den Eindruck erwecken, die Forderungen des Kabinenpersonals zu erfüllen. Dies sei aber nicht der Fall. Germanwings wolle Ufo die inakzeptablen Teilzeitregelungen des Mutterkonzerns Lufthansa aufs Auge drücken. Ufo will von Montag 0 Uhr bis Mittwoch 24 Uhr streiken. Nach Angaben der Nachrichtenagentur DPA wurden für Montag 36 Flüge abgesagt.



Nach Angaben von Ufo geht es in dem Arbeitskampf unter anderem um Gehaltserhöhungen und Teilzeitregelungen. Die Lufthansa zweifelt die Vertretungsbefugnis von Ufo für das Kabinenpersonal an und hält die Streiks für rechtswidrig.