Die Flugbegleitergewerkschaft UFO hat das Schlichtungsangebot von Germanwings kurz vor den angedrohten Streiks zurückgewiesen.

In einem Schreiben der Gewerkschaft heißt es, man habe Forderungen gestellt, über die man weiter verhandeln würde. Darauf sei Germanwings aber nicht eingegangen. Die Fluggesellschaft hatte angeboten, den Tarifvertrag Teilzeit des Mutterkonzerns Lufthansa mit sofortiger Wirkung zu übernehmen. Ufo will von Montag 0 Uhr bis Mittwoch 24 Uhr streiken. Nach Angaben der Nachrichtenagentur DPA wurden für Montag und Dienstag jeweils 54 Flüge abgesagt.



Nach Angaben von Ufo geht es in dem Arbeitskampf unter anderem um Gehaltserhöhungen und Teilzeitregelungen. Die Lufthansa zweifelt die Vertretungsbefugnis von Ufo für das Kabinenpersonal an und hält die Streiks für rechtswidrig.