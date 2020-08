Die Grünen im Bundestag haben eine hohe Zahl an Leerflügen der Flugbereitschaft des Verteidigungsministeriums kritisiert.

In Zeiten des Klimawandels sei diese Praxis irre und müsse abgeschafft werden, sagte der Verkehrspolitiker Gelbhaar der Deutschen Presse-Agentur. Von 761 Flügen der Bereitschaft in 13 Monaten bis Ende April zwischen den Standorten Berlin und Köln/Bonn fanden 617 ohne Passagiere statt. Damit lag der Anteil der Leerflüge bei 81 Prozent.



Das Ministerium erklärte, Leerflüge gebe es, weil Flugzeuge zur Aufnahme von Fluggästen überführt würden oder nach einem Transport an ihren Standort zurückkehrten. Dazu kämen Bereitstellungen von Reserveflugzeugen. Zudem dienten Leerflüge auch der Aus- und Weiterbildung der Besatzungen.