Erneut ist eine Panne bei einer Maschine der Bundeswehr-Flugbereitschaft bekannt geworden.

Wegen eines Risses in der Cockpit-Scheibe musste Bundespräsident Steinmeier am 23. Mai mit einem Privatflugzeug zur Grundgesetz-Feier nach Karlsruhe reisen. Das bestätigte eine Sprecherin der Luftwaffe der Deutschen Presse-Agentur. Nach Informationen der "Bild"-Zeitung entstanden dadurch Kosten in Höhe von 30.000 Euro. Ein Umstieg auf einen anderen Regierungsflieger sei nicht möglich gewesen, da von den insgesamt neun Maschinen der Flugbereitschaft sieben in Wartung gewesen seien und eine weitere von Bundeskanzlerin Merkel genutzt worden sei.



In der Vergangenheit ist es immer wieder zu Pannen bei Regierungsfliegern gekommen.