Piloten-Streik

Der Ausstand beginnt in den frühen Morgenstunden. Nach Angaben des Unternehmens fallen an den Drehkreuzen Frankfurt am Main und München 800 Flüge aus. Betroffen sind etwa 130.000 Passagiere. Auch am Wochenende soll es noch Einschränkungen geben. Bestreikt werden ausschließlich die Abflüge der Lufthansa-Kerngesellschaft. Die Tochtergesellschaften Eurowings, Lufthansa Cityline und Eurowings Discover sind nicht betroffen.

Die Gewerkschaft Cockpit fordert unter anderem 5,5 Prozent mehr Gehalt und einen automatischen Inflationsausgleich.

