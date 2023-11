Hamburg Airport

Geiselnahme am Hamburger Flughafen beendet (picture alliance / dpa / Jonas Walzberg)

Es kommt allerdings noch zu Ausfällen und Verzögerungen. Passagieren wird geraten, ihren Flugstatus im Blick zu behalten und sich bei Bedarf an ihre Airline zu wenden.

Der Flughafen war für mehr als 20 Stunden gesperrt, nachdem ein bewaffneter Mann gestern Abend mit seinem Auto ein Tor zum Gelände durchbrochen hatte. In dem Wagen befand sich auch die vierjährige Tochter des Mannes. Er wollte die Ausreise in die Türkei erzwingen. Heute Nachmittag ergab sich der Mann der Polizei, er wurde festgenommen. Wie die Polizei mitteilte, war gegen den türkischen Staatsbürger bereits im März 2022 in Stade wegen des Verdachts der Entziehung Minderjähriger ermittelt worden. Damals sei er unberechtigt mit seiner Tochter in die Türkei gereist.

