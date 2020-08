Die Lufthansa und die Pilotengewerkschaft Vereinigung Cockpit haben sich auf ein erstes Sparpaket in der Corona-Krise geeinigt.

Das teilte das Unternehmen in Frankfurt mit. Danach sollen ab September die Aufstockung des Kurzarbeitergeldes und die Arbeitgeberbeiträge zur Altersversorgung reduziert werden. Betriebsbedingte Kündigungen schließt Lufthansa bis 31. März 2021 aus. Weiter hieß es, die grundlegenden Tariffragen zur Bewältigung der Corona-Krise würden in weiteren Verhandlungen geklärt.



Die Lufthansa hat im ersten Halbjahr einen Verlust von 3,6 Milliarden Euro verbucht. Der Staat half mit einem Rettungspaket in Milliardenhöhe.