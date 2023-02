Flugzeugeinkauf im großen Stil - Air India will über 400 neue Maschinen kaufen (AFP / NOAH SEELAM)

Das Unternehmen plant beim europäischen Airbus-Konzern den Kauf von mindestens 250 neuen Maschinen. Wie es aus US-Regierungskreisen hieß, will Air India zudem 220 Boeing-Flugzeuge erwerben. Es ist der größte offiziell verkündete Kauf in der Geschichte der Verkehrsluftfahrt. Im Januar 2022 hatte die indische Regierung die ehemals verstaatlichte Airline für 2,4 Milliarden Dollar an die Tata-Gruppe verkauft.

