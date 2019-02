Wegen der Insolvenz der Fluggesellschaft Germania müssen sich Passagiere deutschlandweit auf Flugausfälle einstellen.

So wurden 15 Starts und Landungen in Berlin annulliert und sechs in Düsseldorf. Auch der Flughafen Münster-Osnabrück ist betroffen. Passagiere, die ihren Germania-Flug im Rahmen einer Pauschalreise gebucht haben, sollen sich laut Mitteilung an ihren Reiseveranstalter wenden, um eine Ersatzbeförderung zu erhalten. Wer sein Flugticket direkt bei Germania gekauft habe, habe aufgrund der Gesetzeslage keinen Anspruch darauf.

Lufthansa bietet Hilfe an

Die Lufthansa bot betroffenen Passagieren vergünstigte Tickets an. Der Konzern teilte mit, durch die Insolvenz sei erneut eine Sondersituation für die Luftfahrtindustrie in Deutschland entstanden.



Die Fluggesellschaft hatte den Betrieb wegen Zahlungsunfähigkeit in der Nacht eingestellt. Das Unternehmen beantragte beim Amtsgericht Berlin-Charlottenburg Insolvenz. Germania-Geschäftsführer Balke erklärte, es sei nicht gelungen, einen kurzzeitigen Liquiditätsbedarf zu decken. Er bedauere die Auswirkungen für die Mitarbeiter. Die betroffenen Fluggäste bat er um Entschuldigung.

Finanzielle Schwierigkeiten bei Germania schon länger bekannt

Bereits im Januar waren finanzielle Schwierigkeiten bei Germania bekannt geworden (Audio-Link). Die Fluglinie hatte diese mit einer massiven Steigerung der Kerosinpreise und einer sehr hohen Anzahl technischer Serviceleistungen an der Flotte begründet. Nachdem zwischenzeitlich von konkreten Verhandlungen mit Investoren die Rede war, wurde in der Nacht die Insolvenz verkündet. Davon betroffen sind die Germania Fluggesellschaft GmbH, die Germania Technik Brandenburg GmbH sowie die Germania Flugdienste GmbH.



Germania ist eine deutsche Fluggesellschaft, die auf Kurz- und Mittelstrecken pro Jahr mehr als vier Millionen Passagiere zu mehr als 60 Zielen befördert hat. Das Unternehmen wurde 1986 gegründet. Zusammen mit den nicht insolventen Unternehmen Germania Flugbetrieb AG aus der Schweiz und der Bulgarian Eagle betrieb der Konzern zuletzt 37 Flugzeuge.