Die Piloten und Flugbegleiter der österreichischen Fluggesellschaft Laudamotion an den deutschen Standorten in Stuttgart und Düsseldorf müssen um ihr Mai-Gehalt bangen.

Der Ryanair-Tochter fehlten die nötigen Mittel zur Entlohnung, berichtet die Deutsche-Presse-Agentur unter Berufung auf einen Brief der Fluggesellschaft an ihre Mitarbeiter. Man hoffe, das Mai-Gehalt so schnell wie möglich im Juni auszahlen zu können. Das Unternehmen habe in den vergangenen zwei Jahren etwa 200 Millionen Euro verloren und seit dem 17. März wegen der Corona-Pandemie keine Passagiere mehr verzeichnen können, hieß es in dem Schreiben weiter.



Wegen der Corona-Pandemie sind zahlreich Fluggesellschaften in wirtschaftliche Schwierigkeiten geraten. American Airlines will nach eigenen Angaben rund 30 Prozent des Personals abbauen. Die britische Fluggesellschaft EasyJet streicht 4.500 Stellen. Ryanair hatte bereits vor einigen Tagen beschlossen, 15 Prozent seiner Mitarbeitenden zu entlassen.