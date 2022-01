Erhebliche Problem im Luftverkehr durch 5G erwartet (ZUMA Wire/H. Rick Bamman)

Es könne zu einer "katastrophalen Krise" für die Luftfahrtbranche kommen, wenn der neue Frequenzbereich ab morgen zum Einsatz komme, heißt es in einem Schreiben mehrerer Konzerne, darunter American Airlines, Delta Air Lines und United Airlines. Die US-Luftsicherheitsbehörde FAA erklärte, bestimmte Frequenzen der neuen 5G-Netze könnten die Funkhöhenmesser von Flugzeugen massiv beeinträchtigen.

Inzwischen gibt es bereits Überlegungen, einige internationale Flüge zu stornieren. Zudem kündigten erste Mobilfunkanbieter an, eine 5G-freie Zone um Flughäfen zu errichten, um die Risiken zu reduzieren.

Anders als in den USA wird in Europa in der Regel ein 5G-Spektrum genutzt, das weiter von den für Funkhöhenmesser genutzten Frequenzbändern entfernt ist.

