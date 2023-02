Betroffen vom Verdi-Warnstreik sind neben dem größten deutschen Flughafen in Frankfurt/Main unter anderem auch München und Hamburg (Archivbild). (dpa-news / Andreas Arnold)

Nach der Warnstreikankündigung hat die Betreibergesellschaft angekündigt, es werde nicht möglich sein, am Freitag in Frankfurt ein Flugzeug zu erreichen. Auch Umsteigeverbindungen seien voraussichtlich von den Auswirkungen betroffen und würden nicht abgewickelt. Konkrete Flugabsagen seien aber Sache der einzelnen Fluggesellschaften. Von Seiten des Flughafens könnten aber nur Notdienste erfüllt werden, beispielsweise zur Abwehr von Gefahren oder zur Sicherung technischer Anlagen.

Planmäßig sind für übermorgen mehr als 1.000 Starts und Landungen mit rund 137.000 Passagieren in Frankfurt geplant. Auch an allen anderen großen deutschen Flughäfen soll dann gestreikt werden, unter anderem in München, Hamburg und Stuttgart. Der Warnstreik soll am frühen Freitagmorgen beginnen einen Tag lang dauern. Hilfslieferungen für die Erdbebenopfer in der Türkei und in Syrien sollen von den Ausständen ausgenommen sein.

Die Beschäftigten der Betreibergesellschaften werden häufig nach den Tarifverträgen der Kommunen bezahlt. Anlass für die Streiks an den Flughäfen sind neben dem Tarifkonflikt im Öffentlichen Dienst aber auch gesonderte Verhandlungen für das Bodenpersonal und die Luftsicherheit. Die stellvertretende Verdi-Vorsitzende Behle sagte, bei den Beschäftigten der Bodenverkehrsdienste herrsche nach wie vor ein katastrophaler Arbeitskräftemangel. Um das zu ändern, müssten die Löhne deutlich steigen.

Warnstreiks im Öffentlichen Dienst werden fortgesetzt

Im Öffentlichen Dienst wird heute weiter gestreikt, vor allem in Stadtverwaltungen und anderen städtischen Einrichtungen. Die Gewerkschaft Verdi hat dazu in zahlreichen Städten in Nordrhein-Westfalen aufgerufen, unter anderem in Oberhausen, Essen, Bochum und Köln; aber auch in anderen Bundesländern sind Streiks angekündigt. In Kiel beispielsweise streiken die Beschäftigten in Kitas und Schwimmbädern.

Auch im Öffentlichen Personen-Nahverkehr kann es heute noch zu Ausfällen kommen. Die Niederrheinischen Verkehrsbetriebe haben Warnstreiks angekündigt. Weitere Arbeitsniederlegungen im Nahverkehr sind nach Angaben von Verdi in dieser Woche aber zunächst nicht mehr geplant.

Die Gewerkschaft fordert 10,5 Prozent mehr Einkommen, mindestens aber 500 Euro mehr für die Beschäftigten. Die zweite Runde der Tarifverhandlungen soll Mitte nächster Woche in Potsdam stattfinden.

Diese Nachricht wurde am 15.02.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.