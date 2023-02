Warnstreiks an deutschen Flughäfen (dpa-news / Andreas Arnold)

Die Gewerkschaft Verdi kündigte an, auch die Flughäfen in München, Frankfurt, Hamburg, Stuttgart, Dortmund, Hannover und Bremen ganztägig zu bestreiken. Beginn ist am frühen Freitagmorgen, Ende in der Nacht auf Samstag. Hilfslieferungen für die Erdbebenopfer in die Türkei und Syrien sollten ausgenommen sein. München und Frankfurt kündigten bereits die Einstellung des regulären Flugbetriebs an.

Hintergrund des Arbeitsausstands ist der laufende Tarifstreit im Öffentlichen Dienst. Beschäftigte von Flughafen-Betreibergesellschaften werden häufig nach den Tarifverträgen der Kommunen bezahlt. Verdi hatte für heute auch wieder zu Warnstreiks in zahlreichen Städten aufgerufen.

