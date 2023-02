Warnstreiks an deutschen Flughäfen (dpa-news / Andreas Arnold)

Das kündigten die Flughäfen in Frankfurt, München und Stuttgart an. Grund dafür sind angekündigte ganztägige Warnstreiks der Gewerkschaft verdi. Auch die Flughäfen in Hamburg, Dortmund, Hannover und Bremen sollen bestreikt werden. Beginn ist am frühen Freitagmorgen, Ende in der Nacht auf Samstag.

Allein in Frankfurt waren für Freitag mehr als 1000 Flugbewegungen geplant, teilte eine Flughafen-Sprecherin mit. Sie rief Fluggäste dazu auf, gar nicht erst zum Flughafen zu kommen und sich bei ihrer Airline zu informieren.

Hintergrund des Arbeitsausstands ist der laufende Tarifstreit im Öffentlichen Dienst. Beschäftigte von Flughafen-Betreibergesellschaften werden häufig nach den Tarifverträgen der Kommunen bezahlt.

Diese Nachricht wurde am 15.02.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.