Nach mutmaßlichen Ausspähungen an Flughäfen in Stuttgart und Paris sehen die Ermittler keine Anhaltspunkte für die vermutete Vorbereitung eines islamistischen Terroranschlags.

Das hätten mehrere Wohnungsdurchsuchungen in Baden-Württemberg und Nordrhein-Westfalen ergeben, teilte die Staatsanwaltschaft Stuttgart mit. Die Bundespolizei werde ihren verstärkten Einsatz am Stuttgarter Flughafen daher wieder zurückfahren.



In einem anderem Fall teilte die Staatsanwaltschaft Karlsruhe mit, zwei Männer und eine Frau seien wegen Terrorverdachts in Untersuchungshaft genommen worden. Man habe in einer Wohnung eine vollautomatische Waffe samt Munition gefunden.