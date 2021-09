In Deutschland sind dieses Jahr wieder deutlich mehr Menschen mit dem Flugzeug in den Sommerurlaub gereist als 2020.

Wie der Flughafenverband ADV mitteilte, gab es in der Sommerferienzeit vom 19. Juni bis zum 12. September 28,6 Millionen Flugreisende. Das waren 14,9 Millionen mehr als im vergangenen Sommer. Im Vergleich zum Sommer 2019, also vor der Corona-Pandemie, waren es allerdings nur halb so viele.



ADV-Hauptgeschäftsführer Beisel sagte, trotz der zeitaufwendigen Corona-Hygienemaßnahmen seien drei von vier Starts pünktlich gewesen. Zur Lage der Luftverkehrswirtschaft meinte er, mit nur der Hälfte des Passagierniveaus von 2019 sei man noch weit von einem wirtschaftlichen Betrieb entfernt. Wie im Vorjahr sei mit einem Milliardenverlust zu rechnen.

Diese Nachricht wurde am 25.09.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.