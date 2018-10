Die SPD verlangt vor dem heutigen Luftfahrt-Gipfel Verbesserungen für die Passagiere.

Die Reisenden erlebten an den Flughäfen teilweise chaotische Zustände bei den Sicherheitskontrollen, sagte SPD-Fraktionsvize Bartol der Deutschen Presse-Agentur. Das müsse ein Ende haben. Bisher blockierten sich Innenminister Seehofer und Verkehrsminister Scheuer gegenseitig und fänden keine Lösung. Bartol betonte zugleich, mit der SPD werde es keine Privatisierung der Sicherheit an Flughäfen geben.



In Hamburg kommen am Vormittag Vertreter der Politik, der Luftfahrtbranche und der Flugsicherung zusammen, um darüber zu beraten, wie Flugausfälle und Verspätungen vermieden werden können. Auch das System der Sicherheitskontrollen soll überprüft werden, um diese effizienter zu gestalten.