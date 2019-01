Im Tarifkonflikt beim Flughafen-Sicherheitspersonal haben sich Arbeitgeber und die Gewerkschaft Verdi in der vergangenen Nacht auf einen Kompromiss verständigt.

Je nach Region und Tätigkeit sind Lohnerhöhungen zwischen 10,5 Prozent und 26,7 Prozent vorgesehen, wie Verdi mitteilte. Der Tarifvertrag hat eine Dauer von drei Jahren. Beide Seiten verständigten sich in Berlin zudem darauf, rasch weitere Gespräche etwa über Zeitzuschläge sowie Funktionszulagen aufzunehmen. Damit sind Streiks abgewendet.



Der Tarifkonflikt war mehrfach von Warnstreiks begleitet worden. So fielen Mitte Januar am größten deutschen Flughafen in Frankfurt am Main und an sieben anderen Flughäfen hunderte Verbindungen aus.