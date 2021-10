An mehreren Flughäfen in Nordrhein-Westfalen ist es aufgrund eines Warnstreiks bei Eurowings am Vormittag zu Ausfällen und Verspätungen gekommen.

Nach Angaben der Gewerkschaft Verdi war das Kabinenpersonal der Fluggesellschaft in Düsseldorf, Köln/Bonn und Dortmund aufgerufen, die Arbeit niederzulegen. Allein in Düsseldorf seien 20 Flüge abgesagt worden. Vor den Eurowings-Schaltern bildeten sich am Morgen lange Schlangen. Nach Angaben des Konzerns sollten Ersatzflüge über die gesamte Lufthansa-Gruppe organisiert werden. Bereits ab Mittag solle das Flugprogramm wieder stabil laufen, sagte eine Sprecherin.



Verdi wirft Eurowings eine Verweigerungshaltung bei den laufenden Tarifverhandlungen vor. Eine angebotene Einmalzahlung für das Jahr 2023 lehnt die Gewerkschaft als unzureichend ab.

Diese Nachricht wurde am 01.10.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.