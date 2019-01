In Berlin werden am Vormittag die Tarifverhandlungen für das Sicherheitspersonal an Flughäfen fortgesetzt.

Die Gewerkschaften Verdi und DBB Beamtenbund und Tarifunion fordern für die 23.000 Beschäftigten einen Stundenlohn von 20 Euro. Die Gewerkschaften hatten ihre Mitglieder mehrfach zu Warnstreiks aufgerufen. Vergangene Woche legte das Sicherheitspersonal an acht Flughäfen die Arbeit nieder. Hunderte Flüge fielen aus. Der Bundesverband der Luftsicherheitsunternehmen kündigte inzwischen ein verbessertes Angebot an. Bislang bot er Lohnerhöhungen zwischen zwei und 6,4 Prozent pro Jahr.