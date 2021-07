Am Hauptstadtflughafen BER sind erstmals mehr als 50.000 Passagiere an einem Tag gezählt worden.

Der positive Trend der letzten Wochen setzte sich in der Ferienzeit deutlich fort, teilte Flughafenchef Lütke Daldrup mit. Gestern seien mehr als 51.000 Fluggäste registriert worden. Im vergangenen Jahr waren es an Hauptreisetagen durchschnittlich 30.000 gewesen. Der BER war im Oktober 2020 mitten in der Corona-Pandemie eröffnet worden.

