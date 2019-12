Die Kosten für den Hauptstadtflughafen BER fallen einem Medienbericht zufolge noch höher aus als geplant.

Danach benötigt die Flughafengesellschaft von 2021 bis 2024 fast 300 Millionen Euro mehr als bislang veranschlagt. Das schreibt die "Bild am Sonntag" unter Berufung auf einen vertraulichen Bericht an die Gesellschafter. Allein für die Fertigstellung des Hauptterminals fehlten 212 Millionen Euro. Insgesamt würden die Kosten des Gebäudes damit auf 2,6 Milliarden Euro steigen. - Erst am Freitag hatte Flughafenchef Lütke Daldrup den 31. Oktober 2020 als neuen Eröffnungstermin für den BER bekannt gegeben. Ursprünglich sollte der Flughafen 2011 in Betrieb gehen.