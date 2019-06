Bundesverkehrsminister Scheuer ist besorgt über weitere Verzögerungen beim Bau des Berliner Großflughafens BER.

Die Zeitungen der Funke-Gruppe zitieren aus einem Brief an Flughafenchef Daldrup. Darin schreibt Scheuer von Unsicherheiten hinsichtlich der geplanten Eröffnung. Konkret verweist er auf den Stand der Fertigstellung von Brandmeldeanlagen und Kabelgewerken. Für die erforderliche Prüfung der technischen Anlagen blieben nur noch äußerst geringe zeitliche Puffer, so Scheuer.



Die Eröffnung des neuen Hauptstadtflughafens war ursprünglich für Ende 2011 geplant, musste aber immer wieder verschoben werden. Auch am inzwischen anvisierten Termin Oktober 2020 werden seit einigen Wochen Zweifel laut.