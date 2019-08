Die Belastung durch Ultrafeinstaub rund um den Flughafen Frankfurt am Main soll genauer untersucht werden.

Das kündigte der Präsident des Hessischen Landesamts für Naturschutz, Umwelt und Geologie, Schmid, an. Dadurch könnten genauere Aussagen zur Belastung im Stadtgebiet und in den Gemeinden rund um den Flughafen getroffen werden.



Anfang der Woche hatte das Landesamt Ergebnisse präsentiert, nach denen Landeanflüge zum Flughafen zur Umweltbelastung mit Ultrafeinstaub beitragen. Damit werden Teilchen bezeichnet, die kleiner sind als 0,1 Mikrometer. Die Partikel dringen tief in die Lunge ein und stehen im Verdacht, gesundheitsschädlich zu sein. Tierversuche legen nahe, dass durch sie unter anderem Herzprobleme entstehen können.



Insbesondere der Süden Frankfurts sei belastet, sagte Schmid. Bei einer Flughöhe unter 400 Metern seien signifikant höhere Konzentrationen gemessen worden.



