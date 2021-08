In Frankfurt am Main sind heute früh weitere Maschinen aus Afghanistan gelandet.

Insgesamt befanden sich rund 500 Menschen an Bord der beiden gecharterten Flugzeuge. Die Maschinen waren in der usbekischen Hauptstadt Taschkent gestartet, dorthin hatte die Bundeswehr die Menschen zuvor aus der afghanischen Hauptstadt Kabul gebracht. Im Laufe des Tages werden weitere Flüge aus Taschkent erwartet. Die Bundeswehr hatte in dieser Woche ihre Rettungsaktion für Deutsche und Afghanen begonnen, um sie nach der Machtübernahme der militant-islamistischen Taliban in Sicherheit zu bringen.



Einer der Passagiere sagte, die Lage in insbesondere am Flughafen in Kabul sei gefährlich. Die Taliban kontrollierten den Zugang. Ohne Pass wäre kein Durchkommen zum Flughafen möglich gewesen.

Diese Nachricht wurde am 19.08.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.