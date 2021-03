In Deutschland sind weitere 82 Geflüchtete eingetroffen, die bisher in Lagern in Griechenland gelebt haben.

Wie das Bundesinnenministerium mitteilte, landeten die 17 Familien auf dem Flughafen Hannover und sollen nun auf mehrere Bundesländer verteilt werden. Insgesamt hat Deutschland damit seit April vergangenen Jahres 2.233 geflüchtete Menschen aus Lagern in Griechenland aufgenommen.



Viele der Aufnahmezentren in dem Staat mit EU-Außengrenze sind seit Jahren überbelegt. Unter anderem im Rahmen einer europäischen Hilfsaktion sagte die Bundesregierung zu, 2.750 Geflüchtete nach Deutschland zu holen.

Diese Nachricht wurde am 10.03.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.