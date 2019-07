Aus Hongkong werden weitere Proteste gemeldet.

Laut Agenturberichten versammelten sich mehr als 1.000 Demonstranten am internationalen Flughafen. Die Menschen verlangen demokratische Reformen und die Rücknahme eines umstrittenen Gesetzesvorhabens für Auslieferungen an Festland-China. Deswegen gibt es in Hongkong seit Wochen Proteste. Für morgen ist eine weitere Demonstration geplant.