Am Münchner Flughafen sind wegen der vorübergehenden Sperrung eines Terminals knapp 200 Flüge ausgefallen.

Bei rund 60 weiteren Flügen sei es zu Verspätungen von mehr als einer halben Stunde gekommen, teilte der Flughafenbetreiber am Nachmittag mit. Seit 14 Uhr laufe der Betrieb wieder normal. Zuvor war das Terminal 2 nach rund fünfstündiger Sperrung wieder freigegeben worden. Grund für die Maßnahme war laut Bundespolizei, dass eine Person unkontrolliert in den Sicherheitsbereich gelangt sei. Die Sperrung hatte zu chaotischen Zuständen geführt, da wegen des Ferienstarts in Bayern großer Andrang herrschte. - Der Flughafen München ist nach dem in Frankfurt am Main der verkehrsreichste Deutschlands.

