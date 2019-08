Am Flughafen in München ist es wegen eines Zwischenfalls zu mehr als 130 Flugausfällen und zahlreichen Verspätungen gekommen.

Wie der Flughafen mitteilte, müssen Passagiere noch den ganzen Tag mit Verzögerungen rechnen. Die Polizei hatte am Vormittag mehrere Terminalbereiche geräumt, weil ein Fluggast unkontrolliert in den Sicherheitsbereich gelangte. Anschließend wurden die betroffenen Fluggäste erneut kontrolliert.



Die gesuchte Person wurde gefasst und befragt. Anschließend erklärte die Bundespolizei, der spanische Fluggast sei versehentlich über eine Notausgangstür in einen Bereich gelangt, in den nur kontrollierte Personen dürfen.