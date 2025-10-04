Nach Drohnensichtung

Das sagte ein Flughafensprecher der Deutschen Presse-Agentur. Tausende Menschen müssen die Nacht in den Terminals verbringen.
Dem Flughafenbetreiber zufolge wurden am Abend 23 ankommende Maschinen umgeleitet, 12 weitere Flüge wurden annulliert. 46 geplante Starts hätten nicht stattfinden können, sagte der Sprecher. Davon seien 6.500 Passagiere betroffen. Reisende sollen sich an ihre Airline wenden, um zu erfahren, ob der Flug womöglich heute nachgeholt wird.
Drohnen unbekannter Herkunft hatten bereits am Donnerstagabend und in der Nacht zum Freitag den Flugbetrieb am zweitgrößten deutschen Flughafen empfindlich gestört. Nachts gilt dort ein Flugverbot.
Diese Nachricht wurde am 04.10.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.