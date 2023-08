Der internationale Flughafen in Aleppo bei Luftangriff beschädigt. (picture alliance/dpa/SANA/Ahmad Salameh)

Eine Start- und Landebahn sei nicht mehr benutzbar, heißt es. Israel kommentierte die Angaben zunächst nicht. Der Flughafen wurde in diesem Jahr bereits mehrfach beschossen. Israel greift immer wieder Gebiete im Nachbarland an, die vom Assad-Regime kontrolliert werden. In der Regel räumt das Militär solche Operationen nicht ein. Experten zufolge werden dabei meist Stellungen militanter Gruppen ins Visier genommen, die mit dem Iran verbündet sind - wie die libanesische Hisbollah. Ziel ist es, den Einfluss des Irans in Syrien zu beschränken.

