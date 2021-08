Auch Großbritannien und Spanien ziehen die Konsequenzen aus den beiden Anschlägen am Flughafen von Kabul und haben das Ende ihrer Evakuierungsflüge angekündigt.

Der britische Verteidigungsminister Wallace sagte in einem Fernsehinterview, in wenigen Stunden werde die Rettungsaktion für britische Staatsbürger und Afghanen enden. Es befänden sich noch etwa tausend Menschen im Flughafen in britischer Obhut, um diese Personen werde man sich jetzt kümmern.



Auch Spanien erklärte seine Mission für beendet. Am Morgen waren zwei spanische Militärmaschinen in Dubai gelandet. Damit sei die Rettungsmission für die afghanischen Ortskräfte und ihre Familien abgeschlossen. Zuvor hatten bereits mehrere andere westliche Staaten ihre Evakuierungen beendet, darunter auch Deutschland und die Niederlande.

