Ganztägiger Warnstreik

Geplanter Warnstreik des Sicherheitspersonals an deutschen Flughäfen. (David Young/dpa)

Der Flughafenverband ADV geht davon aus, dass mehr als 1.100 Flüge nicht oder verspätet stattfinden. Betroffen sind voraussichtlich rund 200.000 Passagiere. So werden am Frankfurter Flughafen die Sicherheitskontrollen außerhalb des Transitbereichs geschlossen. An den Flughäfen Berlin-Brandenburg, Hamburg und Hannover werden alle Abflüge gestrichen. Auch bei den Ankünften wird mit Verspätungen oder Ausfällen gerechnet. Die Gewerkschaft Verdi hat für morgen an elf Flughäfen rund 25.000 Beschäftigte der Sicherheitsdienstleister zu einem ganztägigen Warnstreik aufgerufen.

Diese Nachricht wurde am 31.01.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.