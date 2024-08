Nach Störaktionen

Klimaaktivisten haben am Morgen des 25.07.2024 für mehr als zwei Stunden den Flughafen in Frankfurt am Main lahmgelegt. (picture alliance / epd-bild / Tim Wegner)

Der Verbandsgeschäftsführer, Beisel, schrieb in einem offenen Brief, der Klimawandel sei unbestreitbar eine der größten Herausforderungen unserer Zeit. Doch trügen kriminelle Blockaden von Flughäfen nicht zur Lösung bei. Das Lösen der Krise erfordere den Dialog aller Interessengruppen.

In den vergangenen Wochen waren Aktivisten in die Sicherheitsbereiche der Flughäfen in Frankfurt, Köln und Leipzig eingedrungen und hatten sich auf Rollbahnen festgeklebt. Am Morgen hatten Polizisten die Wohnungen von acht Beschuldigten gestürmt und Beweise gesichert.

