Der Bundesverband der Verbraucherzentralen fordert ein Ende der branchenüblichen Vorauszahlungen bei Flugreisen.

Er begründet dies mit den ausbleibenden Rückzahlungen bei Flügen, die wegen der Corona-Pandemie abgesagt wurden. Verbandschef Müller sagte der Düsseldorfer Zeitung "Rheinische Post", es könne nicht sein, dass die Kunden der Airlines seit Monaten auf teils mehrere hundert Euro warten müssten. Dieses Vorgehen der Fluggesellschaften sei peinlich und skandalös - vor allem, wenn sie mit Milliardenhilfen der Steuerzahler unterstützt worden seien. Müller forderte, der Vorkasse-Praxis per Gesetz ein Ende zu bereiten. Sein Verband verlange, dass ein Flugticket künftig erst wenige Tage vor dem Reiseantritt bezahlt werden müsse.



Nach Müllers Angaben gab es seit Januar mehr als 80.000 Beschwerden über Flug- und Reiseunternehmen. Das entspreche etwa dem Zwanzigfachen dessen, was in normalen Jahren anfalle.

Diese Nachricht wurde am 11.11.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.