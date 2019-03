Die Software-Probleme bei der Deutschen Flugsicherung sind behoben.

Wie die bundeseigene GmbH in Langen bei Frankfurt am Main mitteilte, wurde in der vergangenen Nacht eine bewährte Vorgängerversion installiert. Die aus Sicherheitsgründen verhängte Kapazitätsbegrenzung des Luftraums sei wieder aufgehoben worden. Die Störung war in der vergangenen Woche aufgetreten. Zahlreiche Flugverbindungen mussten gestrichen werden. Neben Frankfurt waren auch die Standorte Köln/Bonn, Stuttgart und Düsseldorf betroffen.