Polizisten am Flughafen in Kopenhagen. Der Flughafen ist gesperrt, weil im Luftraum Drohnen entdeckt wurden. (picture alliance / Ritzau Scanpix / Steven Knap)

Er war zuvor nach der Sichtung von Drohnen über dem Gelände des Flughafens eingestellt worden. Alle Starts und Landungen wurden zunächst ausgesetzt und Verbindungen umgeleitet. Um was für eine Art Drohnen es sich handelte war zunächst nicht bekannt. Laut den Behörden waren sie jedoch größer als solche, die man üblicherweise als Privatperson kaufen kann und wie sie in der Vergangenheit bereits an anderen Flughäfen gesichtet worden waren.

Diese Nachricht wurde am 23.09.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.