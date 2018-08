Die deutschen Flughafenbetreiber dringen nach einem Zeitungsbericht darauf, die Sicherheitskontrollen umfassend zu privatisieren.

Die Funke-Mediengruppe zitiert Vorstandschef Schulte von Fraport - dem Betreiber des Frankfurter Flughafens. Er sagte, man sei bereit dazu, im Zuge einer Neuregelung Verantwortung von der Bundespolizei zu übernehmen. Das solle unter Beteiligung der Airlines geschehen.



Innenminister Seehofer will das System der Passagier- und Gepäckkontrollen ohnehin begutachten lassen. Das ist im Grundsatz auch so im Koalitionsvertrag vereinbart. Das Ministerium verwies zuletzt darauf, dass die Verfahren im Ausland durchaus anders organisiert seien, etwa durch die Betreiber. Der CDU-Innenpolitiker Schuster äußerte Verständnis dafür, die Bundespolizei von polizeifremden Aufgaben zu entlasten - allerdings gehe es hier im Kern um Terrorabwehr. Die SPD steht einer weiteren Privatisierung skeptisch gegenüber.



In den vergangenen Wochen hatte es an den Flughäfen Frankfurt und München nach Problemen bei den Kontrollen Verzögerungen und Flugausfälle gegeben.



Hier die einschlägige Passage aus dem Koalitionsvertrag:



"Luftsicherheitskontrollen sind eine hoheitliche Aufgabe. Daher soll der Staat mehr strukturelle Verantwortung und Anteile der in den letzten Jahren gestiegenen Kosten für die Sicherheit der Menschen beim Fliegen übernehmen. Wir werden gleichzeitig die bestehende Organisation und Aufgabenwahrnehmung und -verteilung für die Luftsicherheit begutachten und konzeptionelle Vorschläge erarbeiten lassen, um diese in Deutschland einheitlicher und effizienter zu gestalten."