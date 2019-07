Mitten in der Urlaubszeit ist der Betrieb am Londoner Flughafen Gatwick am Abend vorübergehend eingestellt worden.

Als Grund wurde ein Problem mit dem Flugsicherungssystem im Tower genannt. Gegen 20 Uhr konnte der Betrieb wieder aufgenommen werden. Gatwick ist der Flughafen mit dem achtgrößten Passagieraufkommen in Europa.