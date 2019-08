Die CSU-Landesgruppe im Bundestag plädiert für eine Extrasteuer auf Billigflüge innerhalb Europas.

Wer Flugtickets unter 50 Euro anbiete, solle künftig eine Kampfpreis-Steuer bezahlen, sagte CSU-Landesgruppenchef Dobrindt der "Bild"-Zeitung. Dem Blatt zufolge steht die Forderung in einem Papier für die Herbst-Klausur der Landesgruppe am kommenden Dienstag.



Dobrindt meinte, 9-Euro-Tickets für Flüge in Europa hätten weder mit Marktwirtschaft noch mit Klimaschutz etwas zu tun. Man wolle deshalb einen Mindestpreis für Flugtickets einführen.