Maschinen vom Typ Boeing 737 MAX 8 dürfen in einer wachsenden Zahl von Ländern nicht mehr starten. Zuletzt sperrten die EU-Behörde EASA den gesamten Luftraum der Union für diese Flugzeuge.

In einer Erklärung ist die Rede von einer Vorsichtsmaßnahme. Zuvor hatten bereits zahlreiche Länder diesen Schritt vollzogen, darunter auch Deutschland, Frankreich und Großbritannien. Für Großbritannien teilte die dortige Luftfahrtbehörde mit, die Anordnung bleibe bis auf Weiteres in Kraft. Man stehe in engem Kontakt mit der europäischen Luftaufsicht EASA. Damit dürfen Boeing 737-Maschinen Max 8 im Vereinigten Königreich weder landen, starten, noch das Land überfliegen.



Das Gleiche gilt auch für den deutschen Luftraum, wie das Verkehrsministerium mitteilte. Minister Scheuer sagte dem Sender n-tv, Sicherheit gehe absolut vor. Bis alle Zweifel ausgeräumt seien, bleibe der Luftraum für Flugzeuge dieses Typs gesperrt. In Deutschland gibt es zwar keine Starts und Landungen, aber zahlreiche Überflüge dieser Maschine.

Auch TUI lässt Maschinen am Boden

Inzwischen erklärte auch der Reisekonzern TUI, dass alle 15 Maschinen vom Typ Boeing 737 Max 8 vorerst am Boden bleiben. Zuvor hatten schon zahlreiche andere Länder ein Start- und Landeverbot für solche Maschinen erlassen, darunter Norwegen, Australien, Südkorea, Äthiopien, China und Indonesien.



Anders die USA: Dort verhängte die Luftfahrtbehörde zunächst kein Verbot und begründete, die Untersuchung habe gerade erst begonnen. Der aktuelle Hintergrund: Am Sonntag war eine Boeing 737 Max 8 in Äthiopien abgestürzt, 157 Menschen kamen ums Leben. Im Oktober waren beim Absturz einer baugleichen Maschine in Indonesien 189 Menschen gestorben.



Boeing selbst sicherte eine rasche Erweiterung der Steuerungssoftware zu. In den kommenden Wochen werde bei sämtlichen betroffenen Maschinen ein bereits entwickeltes besseres Kontrollprogramm installiert, teilte das Unternehmen gestern Abend mit. Laut Unfallermittlern drückt der Bordcomputer die Nase des Flugzeugs automatisch immer wieder nach unten, während die Crew versucht, nach oben zu steuern.

"Viele Piloten sind nur noch Knöpfchendrücker"

Der Flug-Experte und Honorarprofessor für Luftverkehrsrecht, Giemulla, plädierte dafür, die Piloten besser auf Ausnahmesituationen vorzubereiten. Seiner Ansicht nach wäre es in solch einer Situation besser, den Bordcomputer abzuschalten und die Maschine selbst zu fliegen. Viele Piloten verstünden sich heutzutage aber nur noch als Knöpfchendrücker, sagte Giemulla im Deutschlandfunk. Darum müsse das Fliegen der Maschine in einer lebensbedrohlichen Situation ausreichend trainiert werden, auch psychologisch.