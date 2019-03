Verbesserungen ja - aber noch keine Entwarnung: Das ist das Fazit von Bundesverkehrsminister Scheuer nach dem zweiten nationalen Luftfahrtgipfel in Hamburg. Auch in diesem Sommer müssten Flugreisende mit vielen Verspätungen und Ausfällen rechnen.

Branchenvertreter und Bundesverkehrsminister Scheuer kamen nach einem Treffen in Hamburg zu dem Ergebnis, dass zwar viele Vorkehrungen gegen ein erneutes Flugchaos getroffen worden seien. Der Engpass in der Flugsicherung werde aber nicht so schnell zu beheben sein. Es werde noch zu manchen Ruckeleien kommen, sagte Scheuer. Auch der Chef des Frankfurter Flughafens, Schulte, räumte ein, dass trotz aller Bemühungen noch nicht alle Maßnahmen gegriffen hätten.

Fluglotsen-Mangel und andere Probleme

Die Gewerkschaft der Flugsicherung nennt als einen Grund für die Verspätungen im Luftverkehr den gravierender Personalmangel bei den Fluglotsen. Der GdF-Vorsitzende Maas sagte im Deutschlandfunk, die Deutsche Flugsicherung habe in den vergangenen Jahren die Ausbildung neuer Lotsen stark zurückgefahren. Dafür sei zum Teil aber auch die Regulierung seitens der EU verantwortlich, die dem Unternehmen einen großen Spardruck auferlege.



Der Gipfel in Hamburg mit Vertretern von Bund, Ländern, Airlines, Flughäfen, Flugsicherung und Behörden war das Nachfolge-Treffen einer ersten Konferenz im vergangenen Oktober nach dem Chaos-Reisesommer 2018. Die Teilnehmer hatten einen Katalog von 24 Maßnahmen beschlossen und überprüften nun in Hamburg, wie weit sie in jedem einzelnen Punkt gekommen sind. Scheuer sagte, alle Maßnahmen seien angegangen worden.