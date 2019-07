Die französische Regierung will eine Ökosteuer auf Flugtickets erheben. Doch wie "öko" ist die Steuer eigentlich?

An dem Vorhaben gibt es Kritik, sowohl von Fluglinien als auch von Umweltexperten.

Was ist geplant?

Verkehrsministerin Borne hat das Vorhaben erläutert. Demnach soll die Steuer für alle Flüge gelten, die in Frankreich starten. Für Flüge im Inland und in Europa liegt die Steuer bei 1,50 Euro in der Economy Class und neun Euro in der Business Class. Bei Interkontinentalflügen werden bis zu 18 Euro fällig. Ankommende Flüge oder Umsteigeflüge mit Halt in Frankreich werden nicht besteuert, ebenso wenig wie Flüge nach Korsika und in die französischen Überseegebiete.

Was soll die Steuer bringen?

Die Regierung in Paris rechnet mit Einnahmen von mehr als 180 Millionen Euro im Jahr. Das Geld soll für eine umweltfreundlichere Verkehrsinfrastruktur verwendet werden - also etwa für die Eisenbahn.

Wer hatte die Idee?

Abgesehen davon, dass es in anderen Ländern schon vergleichbare Steuern gibt: Nach Angaben aus der französischen Regierungspartei La République en Marche geht die Steuer auf die nationale Debatte zurück, mit der Präsident Macron auf die Gelbwesten-Proteste reagiert hat. Die Abgeordnete Janvier sagte, diese Forderung sei in der "Grand débat" aufgekommen, und zwar vor allem bei jungen Menschen. Diese hätten klar und deutlich kritisiert, dass die Regierung nicht genug für den ökologischen Strukturwandel tue - und sehr konkrete Maßnahmen ergreifen müsse. So wie die Steuer.

Wie grün ist die Steuer?

Umweltlobbyisten haben da ihre Zweifel. Luftfahrtexperte Andrew Murphy von der Organisation "Transport & Environment" sagte der Nachrichtenagentur AFP, die Bezeichnung "Ökosteuer" sei fragwürdig. Es sei zwar zu begrüßen, dass die Einnahmen für umweltfreundliche Verkehrsmittel genutzt werden sollten. Doch sei die Steuer "ziemlich niedrig". Der Satz von 1,50 Euro im Inland und bis zu 18 Euro auf der Business-Langstrecke werde vermutlich niemanden vom Fliegen abhalten.

Was wird noch kritisiert?

In Frankreich sagte der Vorsitzende der oppositionellen Mitte-Partei UDI, Lagarde, die Steuer sei in dieser Form ineffizient. Denn Reisende wichen unter Umständen einfach von Paris nach Amsterdam aus. Daher brauche man eine europaweite Steuer.



Kein Wunder übrigens, dass Air France gegen die Steuer ist: In der offiziellen Reaktion heißt es, damit werde die Wettbewerbsfähigkeit des Konzerns beeinträchtigt. Frankreich sei ohnehin schon eines der Länder, in denen die Luftfahrtbranche besonders hoch besteuert werde. Air France geht von Belastungen in Höhe von 60 Millionen Euro im Jahr aus.

Wie sieht es in anderen EU-Ländern aus?

Es gibt in einer Reihe von Staaten eine Ticketsteuer. In Deutschland hat die Luftverkehrssteuer, die seit 2011 gilt, im vergangenen Jahr 1,2 Milliarden Euro erbracht. Sie liegt zwischen 7,38 Euro und 41,49 Euro je nach Entfernung. Laut Finanzministerium soll mit der Steuer der Flugverkehr "in die Mobilitätsbesteuerung einbezogen" werden. Zugleich würden "Anreize für umweltgerechteres Verhalten" gesetzt. Die Einnahmen fließen in den Bundeshaushalt.



Steuern dieser Art gibt es auch in Großbritannien. Dort nimmt der Staat mit umgerechnet mehr als drei Milliarden Euro pro Jahr am meisten ein.



Schweden hat im April 2018 eine vergleichbare Steuer eingeführt, mit dem erklärten Ziel des Klimaschutzes, ebenfalls gestaffelt nach Entfernung. Die Höhe liegt zwischen knapp sechs und knapp 40 Euro.



Österreich wiederum hat seine Ticketsteuer 2018 halbiert. Sie liegt nun zwischen 3,50 Euro und 17,50 Euro. Seither erbringt sie noch rund 60 Millionen Euro im Jahr.