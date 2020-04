Als Reaktion auf die Corona-Krise will die Lufthansa den Flugbetrieb ihrer Kölner Tochter Germanwings schließen.

Zudem sollten etliche Maschinen anderer Teilgesellschaften stillgelegt werden, teilte das Unternehmen in Frankfurt am Main mit. Die Lufthansa erwarte auch für die Zeit nach der Corona-Krise einen deutlichen Nachfragerückgang bei Flugreisen. Möglichst vielen Mitarbeitern solle eine Weiterbeschäftigung innerhalb der Gruppe angeboten werden, hieß es weiter. Darüber will das Unternehmen mit den Sozialpartnern verhandeln.



Gestern hatten unter anderem Gewerkschaftsvertreter der Lufthansa vorgehalten, die Krise auszunutzen, um den Konzern rabiat umzubauen.