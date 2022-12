Eine Boeing 737-800 im Dienste der Ethiopian Airlines (imago / Aviation-Stock)

Zunächst werde es eine Verbindung am Tag in die Provinzhauptstadt Mekele geben, teilte das Unternehmen mit. Man erhoffe sich davon, dass die Menschen in Tigray wieder Kontakt zu ihren Angehörigen aufnehmen könnten.

Die äthiopische Region war zwei Jahre lang weitgehend vom Rest der Welt abgeschnitten. Grund war der Bürgerkrieg zwischen Regierungstruppen und der sogenannten Volksbefreiungsfront von Tigray, TPLF.

