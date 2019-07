Im niederländischen Delft wird ein neues Kontrollsystem für Drohnen getestet.

Wie die Technische Universität mitteilte, soll dadurch der Luftraum geordneter und sicherer werden. Die Forscher testeten auch Technologien, die Drohnen in die Lage versetzen sollen, selbstständig anderen Flugkörpern auszuweichen. Das Sicherungssystem soll im kommenden Jahr in der EU eingeführt werden. Durch Zwischenfälle mit Drohnen wurde bereits mehrfach der Flugverkehr lahmgelegt, unter anderem am Londoner Flughafen Gatwick und in Frankfurt am Main.